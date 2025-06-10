Image: NASA É¹²ÏÊø²õÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò¡£NASA¤Î²èÁü¤è¤ê¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ºîÀ® ¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¥¹¥¤¥¹ÆîÉô¤Î»³Â¼¤Ç¡¢É¹²ÏÊø²õ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¼¤ÎÂçÈ¾¤¬ËäË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤·¤Æ¤­¤¿¾ì½ê¤ä»×¤¤½Ð¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É¹²ÏÍ»²ò¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬³ÈÂç¤·¡¢É¹²Ï¸Ð¤Î·è²õ¤Ë¤è¤ë¹¿¿åÈï