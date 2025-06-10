ÀÅ²¬Ž¥Æ£»Þ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¤ÏÌó540ÅÀ¤Ë¾å¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¾åÀô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï4·î25Æü¡¢Æ£»Þ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È1³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÂÎÁàÉþ¤È¥Ï¥ó¥¬ー¡Ê»þ²Á1000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬