ÅÅ¼Ö¤Ç¿²¹þ¤ó¤À½÷À­¤ò²ðÊú¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç38ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÅçÍ´ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À­¤Î¶»¤ò¸å¤í¤«¤é¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢JRÃæ±ûÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À­¤Ë¡Ö¹ß¤ê¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ±Ø¤Ç°ì½ï¤Ë¹ß¤ê¡¢²ðÊú¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÌó100m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ï©ÃÏ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë