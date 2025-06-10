¹âÎð¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤ÇÇº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤­¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£É×¤ÈµÁÊì¤Î3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÈþÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¯¤­¤Ê¤¬¤éµÁÊì¤Î²ð¸îÃæ¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¼¡Âè¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä* * * * * * *¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð»ä¤ÏÈþÆà¡£50ÂåÈ¾¤Ð¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢É×¤ÈµÁÊì¡Ê80Âå¡Ë¤È3¿ÍÊë¤é¤·¡£º£Ç¯¡¢Â©»Ò¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå