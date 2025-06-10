景東イ族自治県の無量山国家級自然保護区で写真愛好家が撮影した印支灰葉猴の親子。（４月２７日撮影、普洱＝新華社配信／潤寧）【新華社昆明6月10日】中国雲南省普洱（ふじ）市景東イ族自治県の無量山国家級自然保護区でこのほど、写真愛好家が国家1級重点保護野生動物に指定されている希少種、印支灰葉猴（インドチャイニーズ・グレー・ラングール、学名:Trachypithecuscrepusculus）が親子で活動する様子を写真