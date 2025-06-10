(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. ¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤¬6·î11Æü¤è¤êDisney+¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½é¤Î¥«¥éーÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ ¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Àã¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤Ê¿´¤ò»ý¤ÄÇòÀãÉ±¡£Èà½÷¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¦¹ñ¡£¤À¤¬¡¢³°¸«