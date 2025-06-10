¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£É×¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¸¤2É¤¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥é¥Ö¥é¥Ö¡×É×¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»ÒÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤ÇViVi¥°¥Ã¥º¡Ê¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ËÇúÇã¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ÊÁ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ