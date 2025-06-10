6·î21Æü21»þ¤è¤ê¡ØBABAÈ´¤­ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2025²Æ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾Î¹æ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ãÎõ¤Ê¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤¬½é»²Àï¡ªÆ£°æÎ®À±¤Ï¡ØVSº²¡ÙºÇ½ª²ó°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¡ª¡ØBABAÈ´¤­ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2025²Æ¡Ù½Ð¾ì¼Ô2012Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·½Õ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØBABAÈ´¤­ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é