¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎAK-69¤¬¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤Ë·ÝÇ½À¸³è¡È¶õÇò¤Î2Ç¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â·ãÅÜ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤¬AK-69¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë½Ö´Ö¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤­¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÂèÆó²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÉô¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç