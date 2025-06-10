国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が10日、国会内での定例会見で、同党が7月の参院選全国比例で擁立した山尾（本名・菅野）志桜里元衆院議員（50）が同日、都内で出馬会見することに触れ「きちんと聞かれたことに答える。言うべきことは言う。エンドレスで答える。そんな気持ちで臨んでもらいたい」と“エンドレス会見”を期待した。 【写真】山尾志桜里氏の子役時代 ミュージカル「アニー」で堂々の主役！ 玉木