¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡× (C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved ¼ç±é¡¦¥¸¥§¥·¡¼(SixTONES)¡ß±é½Ð¡¦Ê¡ÅÄÍº°ì¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢º£Ç¯5·î¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡£5·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Åìµþ¸ø±é¤ËÂ³¤­¡¢6·î4Æü¤«¤é¤ÏÂçºå¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2023Ç¯¤Î½é±é°Ê¾å¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¥¤¥«¡¼¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹Ìò¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤Ã¤×¤ê¤¬¹¥É¾¤À¡£¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë