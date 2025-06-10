´ØÅìÃÏÊý¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°11»þ50Ê¬¸½ºß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡Ûº£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆËÜ¹ß¤ê¡ª´ØÅì¤Î±«Í½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æî´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ëº£Ìë¡Ê10ÆüÌë¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý¤Ë°ìÃ¶¡¢»ß¤ß´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¤Ï¡¢»±¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æî´ØÅì¤Ï¸á¸å¤â±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22¡î