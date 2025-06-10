¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô¤¬¡¢¸½Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÀ©¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð8³ä5Ê¬Âç¾æÉ×¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¥¤¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëAK-69¤È¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤­¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÂèÆó²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅÏÉô¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥ï¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Æ