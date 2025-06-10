Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£¸£µ±ß£´£°Á¬¹â¤Î£³Ëü£¸£´£·£³±ß£¹£·Á¬¤È¡¢Â³¿­¤·¤¿¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºâÀ¯¡¦ºÆÀ¸Áê¤¬£±£³Æü¤«¤éË¬ÊÆ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬Àè¹Ô¡£³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¹â¡¿±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ³ô¤âÇã¤¤°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¸£¹±ß¹â¤ÈÄì·ø¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸å¡¢°ì»þ¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£