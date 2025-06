デンタルフロスは細い糸を用いて歯と歯の間を清掃する道具であり、歯磨きの仕上げにデンタルフロスを使っているという人もいるはず。新たにアメリカのタフツ大学の研究チームが、「歯をきれいにするついでにストレスを測定できるデンタルフロス」を開発しました。Saliva-Sensing Dental Floss: An Innovative Tool for Assessing Stress via On-Demand Salivary Cortisol Measurement with Molecularly Imprinted Polymer and Thre