¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±µ¤¤Ï£·¡¥£±£¸Âæ¿ä°Ü¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Ë¤é¤àÅ¸³«Â³¤¯¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ ¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï£·¡¥£±£¸Âæ¿ä°Ü¡£ºòÆü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤ÈÆ±¿å½à¡£ºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÃæÄÌ¾¦¶¨µÄ¤Ïº£Æü¤â·ÑÂ³¤Ç¤Î¶¨µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÌ±¸µÁê¾ì¤Ï¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¤Ë¤é¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ USDCNY 7.1843