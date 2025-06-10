2025Ç¯7·î10Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô2.5²¯¤ÎÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¤òÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈMC¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¡È¤æ¤­¤Ý¤è¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼Í­´õ¤¬Â³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡ÈÎø°¦¥ê¥¢