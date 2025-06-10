¹­Åç¸©Æâ¤Ç¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢10Æü¤«¤é11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ï10Æü¤«¤é¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¸â»Ô¡¦ÁÒ¶¶¤Ç65.5¥ß¥ê¡¢¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Ç22¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹­ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¸©Æâ¤Ç¤Ï11Æü¤ÎÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£JR¸âÀþ¤Ï¡¢¸á¸å1»þÈ¾º¢¤«¤é»°¸¶～¹­±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç½ªÆü±¿