歌手の浜崎あゆみさん(46)が2025年6月7日、自身のインスタグラムを更新し、赤髪ボブヘアでのリハショットを披露した。「ayuasiatour2025」2025年でデビュー28年目に突入し、4月8日の日本公演からアジアツアーを再開させた浜崎さん。インスタグラムでは、「You have what I have lost.」と投稿し、「#ayuasiatour2025」、「#香港」、「#June14th」、「#asiaworldexpo」とハッシュタグを付けていた。インスタグラムに投稿された写