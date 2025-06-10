ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂç±«¾ðÊó¡ÛÂçÊ¬¸©¤Ç10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ìÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î8Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤ÏÆüÅÄ»ÔÄØ¥öÉ¡¤Ç171.5¥ß¥ê¡¢ÃæÄÅ»ÔÌíÇÏ·Ì¤Ç149.5