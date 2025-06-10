¡Ö½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½À­¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¡£ ½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¡ß½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡×  È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯6·î1Æü(Æü)²Á³Ê¡§ 8,800±ß(ÀÇ¹þ)¥«¥é¡¼¡§ ¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥º¡§ M¡¿L¡Ö½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½À­¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿