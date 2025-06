Appleは年次開発者会議のWWDC25で、デベロッパー向けの新テクノロジーやアップデートを発表しました。この中で発表された、Mac上でLinuxコンテナを実行するためのSwiftパッケージが「Containerization」です。GitHub - apple/containerization: Containerization is a Swift package for running Linux containers on macOS.https://github.com/apple/containerizationMeet Containerization - WWDC25 - Videos - Apple Developerh