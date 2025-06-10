º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤ÎÂÇÅÀ²¦Áè¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Òºå¿À¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝ¤À¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ò°µ´¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¡¢¸òÎ®ÀïÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¸×¤Î¼çË¤¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¹ë²÷¤Ê17¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥óµ´Ìç¤È¤µ¤ì¤¿¸òÎ®Àï¤ò2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¡¢2°Ì¤ÎDeNA¤È¤Îº¹¤Ï3.5¡Ê6·î9Æü¸½ºß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤­¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¤­¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î2¿Í¤À¡£8Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç