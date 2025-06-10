º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÚÀîÍõµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¤¢¤È¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤â´Þ¤á¤ÆºÆ¤Ó±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«