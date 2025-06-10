¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/10¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬6·î9Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥ß¥»¥¹LOCKS¡ª¡×¡ÊTOKYO FM¡¿¤è¤ë11»þ8Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6·î4Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¤¬ÍÙ¤ë ¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×MV¢¡Âç¿¹¸µµ®¡¢MV»£±ÆÃæ»ß¡¦¿·¶ÊÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¿·¶Ê¡Ö