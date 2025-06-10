¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×AHOF¡Ê¥¢¥Û¥×¡Ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢°ìµó¾Ò²ð½êÂ°»öÌ³½êF&F¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AHOF¤Ï7·î1Æü¤ËÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢6·î9Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥í¥´¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÏÆ°¤ò¹ð¤²¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë½ù¡¹¤Ë¸÷¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î¥·¥ó¥Ü