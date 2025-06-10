Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃËÀ­¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢20ºÐ¤ÎÃË¤¬¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»àË´¤Î32ºÐÃËÀ­ ¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î20ºÐÃË¤ÈÌÌ¼±¤Ê¤·¤« °ì½ï¤ËÂà¼¼¤·¤¿½÷¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº º£·î7Æü¡¢Ãæ¶è±É4ÃúÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢·ªÅÄ¾°ÄÌ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·ªÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·½ê»ýÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯