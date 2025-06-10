¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬2025Ç¯6·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤±¤¿Æü¡×°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤±¤¿Æü¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡ÖËè½µ¹Ô¤­¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢·î1¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹Ô¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬À²¤ìÅÏ¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ