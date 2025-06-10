©ABCテレビ ©ABCテレビ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ ＼＼ABC新人アナウンサーが毎週更新「ひよこ日記」／／ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ みなさん、おつかれさまです！新貝まゆです！ 6月に入り、気持ちのいいお天気が続いていますね！ 先日、小櫃さんや先輩方に、ごはんに連れて行っていただきました！記念に