©ABCテレビ ©ABCテレビ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ ＼＼ABC新人アナウンサーが毎週更新「ひよこ日記」／／ *:・’゜☆。,:*:・’゜☆゜’・:*:,。,:*:・’゜:*:・’゜☆。,:*:・’ みなさん、おつかれさまです！新貝まゆです！ 6月に入り、気持ちのいいお天気が続いていますね！ 先日、小櫃さんや先輩方に、ごはんに連れて行っていただきました！記念に
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