Cool-X¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖCool-X¤Î¥¯¥í¥¹¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤¬¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¤Ë¤Æ6·î20Æü¤è¤êËè½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô10²¯²óÄ¶¤òµ­Ï¿¤¹¤ëÏÃÂê¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦babyslow¡ÊAI¥í¥ê¡¼¥¿¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡ÖCool-X¤Î¥¯¥í¥¹¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¦Âç¿Ü¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×Cool-X¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿ÍÊª¤È¡È¥¯¥í¥¹¡Ê¸òÎ®¡Ë¡É¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¸òÎ®·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£½é