¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏMLB»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆóÅáÎ®Áª¼ê¤À¡£Áá¤¯Èà¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ÏÂç¤­¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡Ú²èÁü¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¸«¤ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÀï»Î¤À¡£¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£ÆóÅáÎ®¤À¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¡×¡ÖÅêµå¤ÏºÇ½é¤Ï¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥ª¥ª¥¿