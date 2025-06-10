1977Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥àµ¡¡ÖAtari 2600¡×¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈChatGPT¤ò¥Á¥§¥¹¤ÇÀï¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ChatGPT¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£#ai #chess #atari2600 #chatgpt #retrogaming #humblingexperience #openai | Robert Jr. Carusohttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7337108175185145856ChatGPT 'got absolutely wrecked' by Atari 2600 in beginner's chess match - OpenAI's newest model bamboo