¡ÖµÈËÜ¤ÎÈþÍÆÈÖÄ¹¡×¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥·¥ë¥¯¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¤ÎÊü½Ð¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤é¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¯¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº¥Ï¥ó¤µ¡¢¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Æþ»¥¤ÇÊü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î³ä¹â´¶¤«¤éÇã¤¤Ìá¤·¤Æ¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¤ÎºÆÈÎ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤Ï30Ç¯ÂÑ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¡³£¤Î¥«¥Í¤¯¤é¤¤½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¿Ê¼¡Ïº¥Ï¥ó¤¬