USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.607.757.317.16 1MO10.637.777.647.35 3MO10.507.618.317.39 6MO10.437.558.897.62 9MO10.227.489.167.75 1YR10.137.509.437.92 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.538.758.93 1MO9.239.529.04 3MO9.629.73