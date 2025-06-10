¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµéÉ®µ­¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼¬³¨¡×¤ò»È¤Ã¤¿ËüÇ¯É®¡Ö¶âµû¡ÊGoldfish¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ú¥ê¥«¥ó¸ÂÄê¼¬³¨ËüÇ¯É®¡Ö¶âµû¡ÊGoldfish¡Ë¡×¤ÏÀÐÀî¸©²Ã²ì¤Î¼¬³¨»Õ¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¤È¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ËüÇ¯É®¤Ç¤¹¡£²Ã²ì¼¬³¨»Õ¤Î¿·ÅÄµÁÌÀ»á¤òºî¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ú¥ê¥«¥óM1000¤Î¼¿¹õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢¼¿¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ÏËá¤¯¤ò²¿ÅÙ¤âÃúÇ«¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¡¢¸¦½Ð¼¬³¨¤È¹â¼¬³¨¤ò