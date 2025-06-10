Photo: chisato kuroda ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¯¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎApple¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹WWDC25¡£º£Ç¯¤ÏApple¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÊÔ½¸Éô¥¯¥í¥À¤â½éÆü¤Î¥­¡¼¥Î¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÄApple Park¡ª#WWDC25 pic.twitter.com/uTzePEbuF0- ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@gizmodojapan) June 9, 2025 ¥­¡¼¥Î¡¼¥È²ñ¾ì¤ÏApple ParkÆâ¤Î²°³°¡ÊÉáÃÊ¤Ï¼Ò°÷¿©Æ²¤Ë¤Ê