ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¤Ê¤ÄÈþ¤¿¤Á¼çÍ×¿ÍÊª¤Î¡ÈMBTI¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂí¾»ÍÍ¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¡ª¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤ÎMBTI¢£MBTI¤¬Âç¸ø³«¡ªº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬¡Ë¡¢Âí¾»¡ÊËÜÅÄ¶ÁÌð¡Ë¡¢ÉçÈþ»Ò¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¡¢¿¼¸«¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤ÎMBTI¡£Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ÄÈþ¤ÏÁÛÁüÎÏË­¤«¤Ç¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â