Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¡¢ÊÒ»³¸µÉûÃÎ»ö¡¢¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¤Î3¿Í¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸µÁíÌ³ÉôÄ¹¤Î°æ¥ÎËÜÃÎÌÀ»á¤Ë¤è¤ëÏ³¤¨¤¤¤òÇ§Äê¡£¡ÖÃÎ»ö¡¦¸µÉûÃÎ»ö¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï°æ¥ÎËÜ»á¤òÄä¿¦3¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©µÄ²ñÂ¦¤«¤éÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿·º»ö