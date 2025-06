6月9日、BEYOOOOONDSが東京・日本武道館で『BEYOOOOONDS CONCERT 2025 SPRING 〜Take Me Out To The BUDOOOOOKAN!「Treasury Island」〜』を開催した。この公演は5月10日からスタートした全国5会場9公演を巡るツアーの千秋楽であり、メンバーの島倉りかにとっては卒業コンサートとなる。 島倉りかは2017年にハロプロ研修生に加入し、2019年にBEYOOOOONDSのメンバーとしてメジャーデビュー。グループ活動をしながらこよなく愛する