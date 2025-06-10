Tetsushi Kajimoto¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤¬£±£°Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£µ·î¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Í£³¤Î¿­¤ÓÎ¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ£°¡¥£²¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡££²£°£°£·Ç¯£µ·î°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿­¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°·î¡Ê£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢Äã¤¤Áý²ÃÎ¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ä¹â¤Ï£±£¶£±£´Ãû£³£°£°£°²¯±ß¤ÈÁ°·îÈæ¤Ç£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë½Ì¸º¤·¤¿¡£µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¤Î»Ä¹â¤Ï£±£¶£°£·Ãû±ß¤À¤Ã¤¿¡££Í£²¤ÏÁ°Ç¯Èæ£°¡¥£¶¡óÁý¤È£´·î¤Î£°¡¥£µ¡óÁý¤«¤é¥×¥é¥¹Éý¤¬¤ä¤ä³ÈÂç¤·¤¿¡£»Ä