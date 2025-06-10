ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¼«»£¤ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¼Ì¿¿²È¤ÎÀ¾ËÜ´îÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê97¡Ë¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£¹âÃÎ¤Ï¡Ö¼«»£¤ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£72ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤»ö¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö²¶¤â¹âÎð¼Ô¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·¡¢À¸¤­Êý¤ò¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Àâ¶µÌì¤µ¤ó¤ä¡¢ÀÎÏÃ¼«ËýÌì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è