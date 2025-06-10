¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£±£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¤ÎÇòË²æÆ»á¤ÎÂà¿¦²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇòË²»á¤Î²ñ¸«¤òÆÃ½¸¡£ÇòË²»á¤ÈÎëÌÚ»á¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Îé¤ò¤â¤Ã¤Æµî¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¼¨¤·¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¶¨²ñ¤ò¼­¤á¤ëÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢Â¾¶É¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·ë¹½¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È