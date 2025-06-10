Image: Apple ¤¤¤è¤¤¤èÂç²èÌÌ¤ÎiPad¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¤­¤¬Íè¤¿¤«¡Ä¡£WWDC25¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿iPadOS 26¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡ËÀ½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸Liquid Glass¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¬¥é¥¹Ä´¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¿È¤âÂç¤­¤¯¿Ê²½¤·¤¿iPadOS 26¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¢£ ÌÜ¼¡¿·OS