¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£°£·£´¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£´£¶£¸¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£·ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£²£³¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤ËÀºÌ©µ¡´ï¡¢²½³Ø¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢·úÀß¡¢¶âÂ°À½ÉÊ¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS