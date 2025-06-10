ÆüÁ¬¤Ç¤â¼ò¤¬°û¤á¤ë¤¾¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ëÈÕ¼à¤Ê¤É¤Î¡Ö¼òÊ¸²½¡×¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âð°û¤ß¡¢µï¼ò²°¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¡ª¸½Âå¿Í¤è¤ê¤â¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¹¾¸Í¤Î¡Ö¼òÊ¸²½¡×¤Î¼ÂÂÖ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤¿°äÊª¤Î¡Ö¤È¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÎÊ¬ÀÏÆâÍÆ¤ä¡¢³Ø¼Ô¤Î¹Í»¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£18À¤µª¸åÈ¾¤ÎÌÀÏÂ¡ÁÅ·ÌÀ¤Îº¢¤Ë½îÌ±¤â¿©¤ò³Ú¤·¤à¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤­¡¢Æü¾ï¤ÎÈÕ¼à½¬´·¤Ê¤É¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ØÀâ¤òÁ°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿