Lisa Baertlein[¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿£Ì£Î£Ç¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¥¿¥ó¥«¡¼¤È¼«Æ°¼Ö±¿ÈÂÁ¥¤ËÈ³Â§¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ò²Ý¤¹Á¼ÃÖ¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¸ø³¤¾å¤ÎÃæ¹ñ»ÙÇÛ¤ËÂÐ¹³¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡££¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢£Ì£Î£ÇÍ¢½ÐÎÌ¤Î£±¡ó¤òÊÆ¹ñÀ½Á¥Çõ¤ÇÍ¢Á÷¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÍ¢½Ðµö²Ä¤òÄä»ß¤¹¤ëÈ³Â§¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñÀ½¤Î¼«Æ°¼Ö±¿ÈÂÁ¥¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹Á