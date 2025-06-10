Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Â£Ã£Ç¡Ë¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î´Ö¤Ç·ÐºÑ¤äÀ¯¼£¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¾ðÀª¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£¶£²¡ó¡£¤Þ¤¿Ìó£³Ê¬¤Î£²¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬À¯¼£¾ðÀª¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï²¤½££¹¥«¹ñ¤Î£±Ëü£¶£°£°£°¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë£´·î¤Ë¼Â»Ü¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤È±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¡¢