¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡É¥Õ¥§¥¢¤¬6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¡¢Á´14¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡É¥Õ¥§¥¢¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡É¥Õ¥§¥¢¤¬¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æº£Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥Õ¥é¥Ã¥ÚÁíÁªµó1°Ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤ëËÒ¾ì¡×½é¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Á´14¼ïÎà¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥Ã¥ÚÁíÁªµó¡Ö¥Á