2024Ç¯¤Ë·ëÀ®5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë7ÅÔ»Ô14¸ø±é¤Î¥¢¥¸¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿YOASOBI¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ãPrimavera Sound 2025¡ä¤ËÅÐ¾ì¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢YOASOBI¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃ±ÆÈ¸ø±é¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡È±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥É¥ó