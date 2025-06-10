¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£NI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¤ÎÄ¹Èø°ìÍÎ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î99.7¡ó¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î7³ä¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½³ØÎò¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢ÊÙ¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤³¤½¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤ò¼è¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Èø°ìÍÎ¡ØÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÇ¯¼ý1²¯¡×²Ô¤°ÊýË¡¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â